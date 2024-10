Due anni di Lega al governo, il punto a Seregno con l’onorevole Andrea Crippa

Immigrazione, legge di bilancio, infrastrutture e giustizia e in generale quanto fatto dal centrodestra al governo i temi toccati venerdì 18 ottobre, in serata, a Seregno, nella sede della Lega, dall’onorevole brianzolo Andrea Crippa. Il coordinatore provinciale della Lega di Monza e Brianza Andrea Villa ha commentato così la serata, definita “Importante per fare punto sulla Lega al Governo” e nella quale è stato ribadito il sostegno a Matteo Salvini: “che in questi due anni di governo ha fatto partire oltre quaranta cantieri presenti al Nord”.

Serata della Lega a Seregno, il segretario provinciale: “Ribadito il sostegno a Salvini”

La discussione ha riguardato anche la manovra di bilancio: “si è discusso dei provvedimenti come il taglio del cuneo fiscale per le aziende, gli aiuti alle famiglie e il sostegno alla natalità” ha detto il segretario provinciale. E poi il tema immigrazione con riferimento al caso Open Arms e al processo in corso contro Matteo Salvini per aver bloccato gli sbarchi di immigrati e quindi la giustizia: “con la necessaria e prossima legge di riforma, attesa dal Paese da troppi anni”.

“Sono soddisfatto di questa bella e utile serata di approfondimento per i militanti della Lega di Monza e Brianza su quanto fatto finora con il centrodestra e quanto è in programma nell’agenda della Lega al Governo. Grazie quindi all’onorevole Andrea Crippa per aver esposto il lavoro della Lega nel suo territorio di elezione e alla disponibilità della sezione Lega di Seregno con i padroni di casa il segretario Edoardo Trezzi e il consigliere provinciale Elisabetta Viganò” ha concluso Villa