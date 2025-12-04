Domato l’incendio alla RoncaLab di Lomagna, vigili del fuoco sul posto per tutta la notte

“Alle 17,30 le fiamme sono state totalmente domate nello stabilimento RONCALab di Lomagna. Sul posto resta per scrupolo un presidio dei Vigili del Fuoco per tutta la notte”. L’informazione arriva direttamente dall’azienda alimentare di via Biagi interessata giovedì 4 dicembre da un incendio.
“Al momento dell’incendio – riporta ancora la nota – in fabbrica c’erano una trentina di lavoratori, nessuno è stato ferito, le operazioni di evacuazione del personale si sono svolte in sicurezza”.
Una prima valutazione dei danni è stata rimandata a venerdì 5 dicembre“e anche per indagare sulle cause dell’incendio”, che si è sviluppato poco dopo le 12 “nell’area produttiva dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse”.