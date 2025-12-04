Usmate Velate Cronaca

Incendio in azienda a Lomagna: colonna di fumo nero visibile dal Vimercatese

Un incendio in una azienda di Lomagna, in provicia di Lecco, ha causato una colonna di fumo nero visibile anche dalla Brianza giovedì 4 dicembre. 
di
Incendio Lomagna
Incendio Lomagna

Un incendio in una azienda di Lomagna, in provincia di Lecco, ha causato una colonna di fumo nero visibile anche dalla Brianza vimercatese dalle 12.30 di giovedì 4 dicembre. L’allarme alla RoncaLab è scattato nell’area produttiva, dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse, secondo quanto comunicato dall’azienda stessa.

Incendio in azienda a Lomagna: colonna di fumo nero visibile dal Vimercatese, nessun ferito

Le procedure di sicurezza previste sono state attivate immediatamente e tutto il personale è stato evacuato senza criticità. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Lomagna Incendio
Lomagna Incendio
L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags