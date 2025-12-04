Un incendio in una azienda di Lomagna, in provincia di Lecco, ha causato una colonna di fumo nero visibile anche dalla Brianza vimercatese dalle 12.30 di giovedì 4 dicembre. L’allarme alla RoncaLab è scattato nell’area produttiva, dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse, secondo quanto comunicato dall’azienda stessa.

Incendio in azienda a Lomagna: colonna di fumo nero visibile dal Vimercatese, nessun ferito

Le procedure di sicurezza previste sono state attivate immediatamente e tutto il personale è stato evacuato senza criticità. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.