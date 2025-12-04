Vasto incendio in una azienda alimentare di Lomagna: vigili del fuoco di Monza e Brianza sul posto

Vigili del fuoco provenienti anche dal Comando di Monza e Brianza impegnati nel primo pomeriggio di giovedì 4 dicembre con un vasto incendio che ha interessato una azienda alimentare di Lomagna (Lecco), la RoncaLab in via Marco Biagi.

Vasto incendio in una azienda alimentare di Lomagna: il video dei vigili del fuoco

Vasto incendio in una azienda alimentare di Lomagna: tutto il personale è stato evacuato

L’allarme è scattato a mezzogiorno. Ignote la cause del rogo. Sul posto diverse squadre provenienti dai comandi di Lecco e Monza-Brianza, con numerosi mezzi antincendio. L’intervento, dicono dal Comando monzese, è reso complesso dalla presenza di materiale combustibile e dalla propagazione delle fiamme. La colonna di fumo che si è alzata dalla azienda è visibile da chilometri di distanza anche in Brianza.

Tutto il personale è stato evacuato e nessuno è stato soccorso: non ci sono intossicati né nell’azienda coinvolta né in quella vicina.

Vasto incendio in una azienda alimentare di Lomagna: la nota di Arpa

“Per la tipologia della colonna di fumo verticale sprigionata dal rogo, che ha favorito la dispersione in forma gassosa degli inquinanti in atmosfera e per la durata dell’episodio, non si sono rese necessarie misurazioni sulle concentrazioni di inquinanti nell’aria“, lo ha fatto sapere Arpa Lombardia intervenuta con i suoi tecnici. Verificata anche la gestione delle acque di spegnimento: non sono state riscontrate criticità di carattere ambientale.