Dolcetto o scherzetto, la Finanza di Monza sequestra migliaia di articoli per Halloween

Sequestro di oltre 100mila prodotti considerati “contraffatti o non sicuri” da parte del Comando della Guardia di Finanza di Monza Brianza durante controlli, in vista dell’approssimarsi dei festeggiamenti di Halloween, “in un maxi emporio di Vimercate”. Un altro maxisequestro dopo quello della polizia locale di Milano a Brugherio e Concorezzo.

Le Fiamme gialle hanno requisito in particolare oltre 69mila prodotti tra giocattoli, maschere, vestiti, cerchietti, adesivi e kit di perline per comporre collane per la festa di Halloween, “privi della marchiatura “CE” e mancanti delle indicazioni dell’importatore e distributore, del luogo di produzione, del contenuto di materiali o sostanze pericolose e relative modalità di smaltimento, ovvero con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni” si legge in una nota.

Maxi sequestro di Halloween, controlli a Vimercate e Bernareggio

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi “per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità”.

Nello stesso esercizio commerciale sono inoltre stati sottoposti a sequestro penale oltre 33.000 dispositivi medici, bastoni per deambulazione, e materiale elettrico di vario tipo, considerati “non conformi alla normativa Europea“, con denuncia a piede libero dell’imprenditore alla Procura della Repubblica di Monza per il reato di frode in commercio.

In un altro emporio di Bernareggio sono infine stati sequestrati ulteriori 2.400 articoli (maschere, decorazioni, forconi, finti baffi, occhiali giocattolo) per la festa di Halloween privi del marchio “CE”, con conseguente segnalazione del commerciante alla competente Camera di Commercio.