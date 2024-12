Disegni e desideri nelle letterine a Babbo Natale imbucate nelle cassette postali della Brianza

Decine di letterine a Babbo Natale: scritte a penna, con disegni colorati e tanti desideri. Anche quest’anno numerosi bambini (e non solo) hanno deciso di scrivere e poi di imbucare la loro lettera nelle cassette postali di Poste Italiane di Monza e Brianza.

Monza e Brianza: decine di lettere a Babbo Natale

Come sempre fantasiose, riportano indirizzi improbabili, da Via del Cielo a Via delle Stelle a Piazza delle Costellazioni, a Via Lattea fino a Via dei bambini Buoni Calotta Artica. Giocattoli, videogame, ma anche libri, strumenti musicali e peluche sono le richieste più diffuse. E non mancano pensieri ai bambini che stanno vivendo situazioni di guerra.