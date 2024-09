Tre giorni di Scuola didattica della Fisica dal 6 all’8 settembre. L’appuntamento con la prima edizione della scuola “Federico Cesi”, accademico dei Lincei, è a Villa Monastero, a Varenna, promossa dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, in collaborazione con la Provincia.

Didattica, ricerca e tecnologia alla Scuola di Fisica a Villa Monastero: per 25 insegnanti di superiori ma anche scuola dell’obbligo

Coinvolti venticinque insegnanti, in gran parte docenti delle scuole secondarie di secondo grado ma anche di scuola primaria e secondaria di primo grado per un dialogo sulla didattica delle scienze tra i diversi ordini d’insegnamento.

Venerdì 6 settembre accoglienza affidata ad Anna Ranzi, conservatore di Villa Monastero, per un salto nella storia della villa e al suo particolare significato per la fisica italiana.

La lezione d’apertura invece è affidata a Massimo Inguscio, professore e accademico Linceo, a cui seguirà l’intervento di Marco Cirelli, ricercatore in fisica teorica all’Università della Sorbona, sui più recenti sviluppi della ricerca sulla materia oscura. In programma lezioni di Alberto Sesana, dell’Università di Milano Bicocca, sul tema delle osservazioni astrofisiche mediante onde gravitazionali, Marco Giliberti, dell’Università Statale di Milano, sul problema dell’insegnamento dei modelli atomici, Enrico Giannetto e Oreste Trabucco, dell’Università di Bergamo, sul concetto di strumento nella storia del pensiero scientifico, da Galileo sino ai nostri giorni.”

Didattica, ricerca e tecnologia alla Scuola di Fisica a Villa Monastero: teatro scientifico

Grazie alla collaborazione con Teatro Invito anche due momenti di teatro scientifico. Venerdì 6 settembre alle 17.30 nella Sala Polifunzionale di Varenna, la compagnia Arditodesìo metterà in scena il monologo “La mia storia di cadute e rinascite” su sogni e speranze di una giovane studentessa di fisica; in un secondo evento Luca Radaelli e il chitarrista Maurizio Aliffi portano il pubblico ai primi del Seicento, raccontando la storia delle osservazioni galileiane.

Didattica, ricerca e tecnologia alla Scuola di Fisica a Villa Monastero: la tavola rotonda e i laboratori didattici nati con le aziende Technoprobe e Gilardoni

Domenica 8 settembre la conclusione con una tavola rotonda dal titolo “Scuola, ricerca, impresa: un dialogo” con la presentazione di alcuni progetti didattici di prestigio: la presentazione dei corsi di formazione per insegnanti del Cern di Ginevra a cura di Antonella del Rosso; una ricerca didattica sviluppata in collaborazione con il MIT – Massachusetts Institute of Technology con Maria Cristina Trevissoi.

Verranno anche presentati alcuni laboratori didattici di fisica nati dalla collaborazione tra il sistema scolastico lecchese e le aziende Technoprobe di Cernusco Lombardone, all’avanguardia nel campo della microelettronica, e Gilardoni (Mandello del Lario), leader nella produzione di apparecchi a raggi X e ultrasuoni per controlli non invasivi.

Didattica, ricerca e tecnologia alla Scuola di Fisica a Villa Monastero: la storia

Villa Monastero ha ospitato nella sua storia un gran numero di corsi sulla fisica, con la partecipazione di oltre 60 Premi Nobel, tra cui Enrico Fermi, che nel 1954 tenne una lezione sulle particelle elementari e artificiali. A Fermi venne poi intitolata la Scuola internazionale di Fisica di Varenna, fondata nel 1953 dal presidente della Società italiana di Fisica Giovanni Polvani.