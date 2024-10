Desio: rinasce la casa di papa Pio XI, avrà finalità sociali e culturali

È al via il progetto di riqualificazione della casa natale di Papa Pio XI a Desio. E sarà utilizzata per finalità sociali e culturali. È quanto stipulato dall’accordo recentemente siglato tra il Comune di Desio, la Società Equa Cooperativa Sociale, in qualità di operatore di servizi socio sanitari, e la Fondazione Casa Natale Pio XI, come operatore culturale e proprietaria dell’immobile. Al momento di presentare il progetto “Grace Desio” , il sindaco Gargiulo ha posto l’accento sulla “rivalutazione” storica, in corso per la figura di Papa Ratti che da questa operazione certamente può ricevere nuova spinta.

Desio: rinasce la casa di papa Pio XI, convenzione con i servizi sociali del Comune

La Società Equa Cooperativa Sociale si renderà disponibile a firmare una convenzione con i servizi sociali del Comune di Desio e con il Co.De.Bri per quanto riguarda i posti letto Alzheimer, gli appartamenti di domiciliazione sociale per soggetti svantaggiati e i nuclei mamma-bambino, per cui il Comune disporrà di un monolocale per la durata di tre anni.

La Fondazione Casa Natale Pio XI concederà al Comune di Desio l’utilizzo decennale gratuito della sala polivalente al piano terra dell’immobile. Sarà possibile adibire quegli stessi spazi per eventi socio-culturali così come l’utilizzo gratuito del cortile interno per iniziative culturali e collaborerà nell’ambito del progetto regionale “Circuito dei Tre Papi Lombardi”, occupandosi, oltre che della gestione del Museo ristrutturato e della collezione dei cimeli papali, anche della valorizzazione dell’archivio, avvalendosi della collaborazione del Centro internazionale di studi e documentazione Pio XI, mettendolo anche a disposizione di studiosi e ricercatori per l’organizzazione di convegni e giornate di studio aperte al pubblico.