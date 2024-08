Desio, nonna Anna compie 103 anni: e li festeggia con la sua grande famiglia

Quando tre anni fa aveva compiuto 100 anni, aveva pensato di aver ricevuto il regalo più grande. E invece, la vita le ha rifatto lo stesso dono altre tre volte. E così, Anna Cattaneo oggi, venerdì 9 agosto, ha raggiunto i 103 anni. Un’età che ne fa una delle donne più longeve di Desio, la città dove vive da oltre cinquant’anni. Ciò che ha reso ancora più grande il suo sorriso è che – ancora una volta – è riuscita a festeggiare un anniversario che, di anno in anno, diventa sempre più importante, con ciò che per lei conta più di altro: la sua famiglia. A farle gli auguri sono arrivati i figli Carlo Antonio, Renato con la compagna Brigitte e il nipote Giacomo, Enrica e i nipoti Marco con la moglie Mara ed Elisa con il marito Paolo; e infine i bisnipotini Anna, Gaia e Matteo.

Desio, nonna Anna compie 103 anni: con la sua memoria di ferro ricorda gli anni Venti del secolo scorso

Arrivare a un’età come 103 anni vuol dire riuscire con la memoria ad attraversare tante epoche. Con la capacità di ricordare gli anni Venti del secolo scorso. Un’epoca non proprio facile da vivere: ancora oggi racconta quando a scuola era stata una Giovane Italiana (i Balilla al femminile) ed era orgogliosa della sua divisa che teneva sempre in modo impeccabile. Quando fu più grande, iniziò a lavorare in una tessitura a Saronno. Nel 1941 si sposò con Francesco Vaghi, che lavorava il legno in un’azienda del mobile a Cesano Maderno, dove andò a vivere. Nel giro di pochi anni, la famiglia fu allietata dalla nascita di tre bambini. Il trasferimento a Desio è avvenuto nel 1970. Il segreto per arrivare bene a 100 anni? «Non fare mai del male a nessuno e non perdere il gusto di sedersi a tavola con le persone che ami».