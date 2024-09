Desio, l’Agenzia delle entrate trasloca nell’ex Tribunale

Due problemi, una soluzione. Da troppi anni ormai la sede dell’ex Tribunale di via Guido Galli di Desio era in disuso. Quanto all’Agenzia dell’Entrate, nemmeno al terzo trasloco aveva trovato un luogo capace di soddisfare la fame di spazi di un Ente che si occupa dei conti di 26 comuni brianzoli.

Come fare? Detto, fatto. L’ex Tribunale tra meno di sei mesi diventerà la sede dell’Agenzia delle Entrate. L’enorme stabile nel cuore del centro tornerà a vivere e offrirà finalmente una location moderna e che da sempre ha avuto una vocazione “sovracomunale”.

Desio, il trasloco della Agenzia delle entrate tra sei mesi

E, per una volta, non si tratta solo di parole: nei mesi scorsi la Giunta ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento dello stabile, comprese le opere di miglioramento sismico. L’aggiudicazione dei lavori, che si è conclusa a maggio 2024. A luglio, con la sottoscrizione del contratto, si è proceduto all’avvio dei lavori:

“Gli interventi porteranno a compimento un precedente progetto, integrato con opere di miglioramento sismico, e altre necessarie al riutilizzo dello stabile, inattivo da parecchio tempo – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Martina Cambiaghi –. Entro la primavera del 2025 è prevista la conclusione delle opere”.

Desio, il trasloco della Agenzia delle entrate costerà 1,4 milioni

Insomma: come dire che ormai ci siamo quasi. Sei mesi ancora, e l’Agenzia delle Entrate potrà spostarsi in centro.

L’impegno di spesa è stato di poco più di un milione e 400mila euro: 700mila dall’accensione di un mutuo per la manutenzione straordinaria dell’immobile, 700mila con risorse del Comune. Semplice? Mica tanto. In realtà, questa operazione è stata tutt’altro che semplice, e ha richiesto il lavoro intenso di due sindaci: prima Roberto Corti, artefice del progetto con il quale ha cercato con intensità di dare una nuova vita ai tanti edifici storici vuoti nel centro storico. Poi, Simone Gargiulo, che ha avuto l’intuizione di portarla a termine nell’altrettanto non facile fase della progettazione ed esecuzione. Decisivo l’accordo raggiunto con la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. Il Comune, proprietario dell’immobile (ex sede Pretura poi sede distaccata del Tribunale di Monza), ha sottoscritto nel 2022 un contratto di locazione con l’Agenzia delle Entrate.