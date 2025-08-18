Desio, incidente in via Milano: morta la 91enne investita da moto sulle strisce pedonali

Non ce l’ha fatta Angela Buggio (nella foto), per tutti Teresa, la 91enne che il 13 agosto è stata investita da uno scooter in via Milano, a Desio. L’anziana è morta all’ospedale San Gerardo dopo un’agonia di alcuni giorni. Troppo gravi le ferite che aveva riportato nel corso di uno scontro molto violento. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, sembra che la donna stesse attraversando la strada sulle strisce, portando a piedi la propria bicicletta. Ricoverata d’urgenza in condizioni molto gravi, non è riuscita a riprendersi. Alla guida della moto c’era un uomo di 74 anni. Con ogni probabilità il pensionato non si è accorto che la donna stava attraversando la strada, e l’ha travolta.

Desio, incidente in via Milano: 74enne che l’ha investita sotto choc

E’ stato il 74enne, sotto choc, il primo a soccorrere la 91enne, pochi istanti dopo il forte impatto. La pensionata, piombata sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri, aveva perso i sensi. Fin dai primi minuti le sue condizioni sono apparse disperate. In pochi minuti i medici del 118 di Monza sono arrivati sul posto. Dopo averla rianimata, un’ambulanza l’ha portata a sirene spiegate al pronto soccorso. Sembra che durante il trasporto l’anziana fosse ancora cosciente.

Desio, incidente in via Milano: al San Gerardo era stata operata d’urgenza

Operata d’urgenza, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma non è stato possibile, anche a causa dell’età avanzata. Troppo gravi inoltre le ferite riportate nell’incidente. Anche il 74enne ha riportato lievi ferite: è stato medicato sul posto e non è stato necessario il ricovero. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per capire come è accaduto l’incidente e accertare le responsabilità.

Desio, incidente in via Milano: martedì 19 agosto i funerali

Angela Buggio era una persona conosciuta e amata a Desio. A lungo la famiglia aveva lavorato alla Pasticceria Turchina, un negozio tra i più rinomati della città, e lei stessa a volte dava una mano, dietro il bancone, mentre il figlio Massimo Pedrini faceva il pasticcere. La donna aveva un fratello, Giancarlo, e una sorella, Santina. Oltre a Massimo ha avuto altri due figli: Lino e Domenico. Era molto amata anche dalla nuora Stefania e dal nipote Tommaso. I funerali saranno celebrati martedì 19 agoasto alle 14.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Desio.