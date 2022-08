Desio, è morto Piergiorgio Caspani, anima delle Farfalle di Ginnastica Ritmica

E’ morto sabato il presidente onorario della ginnastica San Giorgio Piergiorgio Caspani. Figura di riferimento per lo sport desiano e per tutto il mondo della ginnastica, è in larga parte per merito suo se Desio può vantare una delle società più importanti a livello nazionale e la presenza delle Farfalle.

Desio, è morto Piergiorgio Caspani: il dolore del sindaco e dell’assessore

Un messaggio di cordoglio è stato inviato ai familiari dal sindaco, Simone Gargiulo, e dall’assessore allo sport, Luca Ghezzi. «E’ un uomo che ha dato molto a Desio – commenta Luca Rampi – sia come commerciante che come sincero appassionato della nostra squadra di ginnastica artistica che ha seguito, coccolato e fatto crescere per anni». I funerale si svolgeranno lunedì 08 Agosto alle ore 14.30 nella Basilica dei Santi Siro e Materno, in piazza Conciliazione, a Desio.

Desio, è morto Piergiorgio Caspani: Con lui partì la magica avventura della Nazionale di Ginnastica Ritmica

La nazionale di ginnastica ritmica dell’Italia è la squadra nazionale di Ginnastica ritmica che rappresenta l’Italia a livello internazionale; è gestita dalla Federazione Ginnastica Italia. Le ginnaste della squadra nazionale si allenano al Centro Tecnico Federale di Desio, Vestono i colori del gruppo sportivo dell’Aeronautica militare. La sezione italiana a squadre è stata creata intorno nel 1960, quando vennero istituite le prime gare a squadre nel corso delle competizioni internazionali. La prima allenatrice fu Amalia Tinto, sostituita da Emanuela Maccarani nel 1996. Dal 2004, in seguito alla conquista del loro primo argento olimpico, le componenti della squadra italiana hanno ricevuto il soprannome Farfalle.