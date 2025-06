Desio si appresta a celebrare i 70 anni dello storico marchio locale dell’Autobianchi e i 40 della piccola della Casa, la Y10. La città di Desio si prepara a far rivivere le emozioni del mito locale dei motori nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio che saranno fittissime di appuntamenti memorabili. Quando in città sono attesi circa 140 veicoli della Casa desiana.

Conferenza stampa Desio Autobianchi

Desio celebra la Autobianchi: due giorni di festa a luglio per i 70 anni del marchio, il programma

L’evento promosso dal Registro Autobianchi di Torino scatterà il sabato alle 13.30 in piazza don Giussani, con l’apertura degli accrediti e il posizionamento dei modelli negli spazi assegnati dagli incaricati del Registro. Alle 16.30 è in programma l’intervento delle autorità con il sindaco Moscatelli e subito dopo partirà il corteo per le vie del centro. Alle 17 parata d’epoca accompagnata dalla Polizia locale. In piazza Conciliazione piccolo pit-stop la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i collezionisti alla guida. Alle 20 serata di Gala all’Eurotaverna. Domenica alle 9 via agli accrediti presso il Polo Tecnologico di viale dei Lavoratori Autobianchi per la visita al museo. Alle 11.30 il serpentone di auto si sposterà all’Autodromo Nazionale di Monza dove è previsto l’arrivo entro le 12.45. Sfilata sul circuito fino alle 13.45 poi pranzo libero e conclusione nel pomeriggio.