Desio, 34esimo Palio degli Zoccoli: vince la contrada San Pietro al Dosso

Il Palio del centenario. Il Palio degli Zoccoli, la rievocazione storica di quello che è forse il più importante avvenimento mai accaduto sul territorio di Desio – la celebre battaglia di Desio del 21 gennaio 1277 che vide sconfitto Napo della Torre e vincitore Ottone Visconti – quest’anno, giunta alla sua 34esima edizione, non poteva non mettere al primo posto un altro avvenimento storico: i cento anni del titolo di città conferito a Desio nel 1924: un avvenimento legato alla nomina a pontefice del desiano Achille Ratti, Pio XI.

Domenica 16 giugno, in un Palio salutato da uno straordinario successo di pubblico – quasi 10mila persone secondo le forze dell’ordine assiepate lungo le vie del centro e in piazza Conciliazione – il corteo storico con 500 figuranti è stato straordinariamente ricco e partecipato, con tante piccole e grandi innovazioni, che hanno colpito e suggestionato l’immaginario dei desiani.

Alla fine di una gara combattuta con agonismo, ha vinto la contrada di san Pietro al Dosso, Davide Tagliabue, 30 anni e cinque vittorie alle spalle e Lucas Tallone, 28 anni e quattro vittorie. San Pietro al Dosso ha raggiunto il traguardo di dieci vittorie. Secondo posto per la contrada san Carlo, con Elia Tripodi e Lorenzo Maiocchi. Terzo posto per la contrada san Giovanni con Luca Marinoni e Manuel Greco. Soddisfatti il presidente del Comitato Palio, Roberto Nava, e il Gran Maestro, Stefano Sala. Gratitudine anche per gli sponsor, Brianzaacque, Banco Desio e Birrificio Rurale.

«Un grazie ai volontari – ha detto il sindaco, Simone Gargiulo -.che hanno lavorator mesi per realizzare questa straordinaria manifestazione». E don Mauro Barlassina, al suo primo Palio, ha aggiunto: «Il Palio unisce una città attorno a valori comuni». Un ricordo è stato dedicato a Giuseppe Cattaneo, indimenticabile socio fondatore, mancato quest’anno.