Dall’India a Limbiate per venire a trovare il figlio, scompare per cinque giorni

Un’operatrice sanitaria di un ospedale milanese lo ha riconosciuto dopo che era stato ricoverato.

M.A.K., indiano, 66 anni, risultava disperso da cinque giorni. Il 21 dicembre è stata data notizia del suo ritrovamento. Era stato visto l’ultima volta dai suoi familiari a Limbiate il 16 dicembre: aveva scelto di venire a trovare suo figlio dall’India. Si era allontanato senza portare con sé documenti e telefono, e soprattutto senza conoscere una parola di italiano: i familiari, inoltre, hanno raccontato che spesso appariva disorientato, o pensava di essere ancora in India.

Uscito per una passeggiata a Limbiate e scomparso

E’ uscito per una passeggiata, senza avere una meta precisa. Appena non l’hanno visto tornare a casa i membri della sua famiglia, amici e conoscenti si sono subito preoccupati e hanno iniziato le ricerche.

I primi avvistamenti sono stati importanti per ricostruire i suoi movimenti a Limbiate. Una lavoratrice della Rsa di via Trieste ha dichiarato di averlo visto intorno alle 10,30 dello stesso giorno, mentre da un fruttivendolo si era saputo che alle 12 era passato davanti a via dei Mille, poi nessuno aveva riportato più nulla.

Gli avvistamenti e le ricerche senza sosta

Per giorni la famiglia non ha saputo nulla, ma le ricerche non si sono mai fermate: l’appello con la descrizione fisica e gli abiti dello scomparso ha fatto il giro dei social ed è stato condiviso da molti cittadini limbiatesi. Si sono anche mobilitati i Carabinieri e la Protezione Civile, che hanno battuto non solo il territorio di Limbiate, ma anche i comuni vicini. Anche l’associazione Penelope ha diffuso sui suoi canali l’identikit, la trasmissione “Chi l’ha visto” finché l’operatrice sanitaria di Milano l’ha riconosciuto e ha contattato i familiari.