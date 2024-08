Croce Rossa di Misinto: c’è la festa della sezione Alte Groane

Una realtà del territorio tra le più conosciute e riconosciute invita tutti i sostenitori, ma anche gli amici e semplici curiosi, all’edizione 2024 di Crimis in festa, il fine settimana dedicato alla celebrazione della sezione Alte Groane della Croce Rossa. L’apertura della festa è in programma per giovedì 29 agosto e andrà avanti per tutto il fine settimana.

Croce Rossa di Misinto: c’è la festa, aperitivo e piatti speciali

Ogni giorno si apre la serata con l’aperitivo in compagnia dei giovani alle 18, poi dalle 19.30 alle 23 l’apertura della cucina con specialità tipiche come pizzoccheri e gnocchi al ragù, ma anche paella, fritture ed i classici panini da sagra. Il ristorante offre anche i piatti speciali come la pepata di cozze, la cassoeula e il risotto ai funghi, rispettivamente venerdì, sabato e domenica.

Croce Rossa di Misinto: c’è la festa, anche da asporto

Per ogni serata è previsto anche un menù bambini, oltre alla possibilità di ordinare per l’asporto ma anche di prenotare i tavoli per essere sicuri di trovare posto anche in caso di gruppi numerosi. L’evento sarà ospitato dal parco della sede della Croce Rossa di via Marconi, a Misinto. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività della sezione che, sul territorio, non si occupa solo di soccorso, ma anche di molto altro.

Croce Rossa di Misinto: c’è la festa, il 10 settembre presentazione del corso base

Proprio martedì 10 settembre ci sarà la presentazione del corso base e durante la serata saranno presentate le attività del comitato e il percorso per diventare volontari.