L’appuntamento è per giovedì 17 luglio, alle 20, davanti al centro sportivo Nei a Monza. Da qui partirà una biciclettata collettiva, una critical mass aperta a tutti gli appassionati delle due ruote e a quanti usano la bicicletta abitualmente per spostarsi in città.

Critical mass a Monza: giovedì in bici dal Nei a piazza Bonatti, con luci e musica

«Vogliamo poterci muovere in bici nella nostra città e chiedere strade in cui tutti, anche ciclisti e pedoni, si sentano a proprio agio e sicuri», spiegano dal collettivo Nesso.Sconnesso, promotore dell’evento in programma nella giornata di oggi.

L’arrivo sarà in piazza Bonatti, a Regina Pacis-San Donato. Lungo la strada il corteo si farà notare con luci e musica per accompagnare la pedalata. «L’obiettivo principale è rivendicare il diritto di usare la strada anche per chi va in bici, promuovendo la mobilità sostenibile e mostrando che quando i ciclisti sono tanti, la strada diventa più sicura per tutti», conferma uno dei partecipanti.