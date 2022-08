Covid 19, i dati della diffusione in Lombardia di giovedì 18  agosto: 231 nuovi casi a Monza e Brianza

Sono 231 i nuovi casi Covid in Provincia di Monza e Brianza nella giornata di martedì 16 agosto secondo i dati forniti dalla Regione.

Covid 19, i dati della diffusione in calo le terapie intensive e i reparti ordinari

In Lombardia sono stati effettuati 21.669 tamponi e sono 3.029i nuovi contagiati su tutto il territorio con un’incidenza del 13,9%. Sono in calo le terapie intensive di 7 unità per un totale di 20 pazienti curati nei diversi nosocomi e diminuiscono di 7 unità i ricoveri nei reparti ordinari toccando quota 884. I decessi sono stati 16.