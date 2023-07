Correzzana piange l’imprenditore Piero Piazza

Correzzana piange Piero Piazza noto imprenditore ed anche ex consigliere comunale. Una figura molto conosciuta anche a Lesmo, dove aveva una delle sue sedi di Cucine Piazza, oltre che a Desio. Tra i presidenti storici del Lesmo Calcio e del Real Besana, aveva anche creato la tv Tele Monza e Brianza.

Correzzana piange Piazza e l’incontro con Ronaldo il Fenomeno

Piazza che si è spento a 68 anni aveva portato in visita Ronaldo il Fenomeno nella primavera del ’98 al centro sportivo di Lesmo in via Petrarca, quando l’attaccante brasiliano militava nell’Inter. L’evento aveva attirato tantissime persone per vedere da vicino l’ex Pallone d’Oro. L’imprenditore lascia la moglie Marilena e i figli Patrizio e Virginia. I funerali si svolgeranno martedì 4 luglio alle 10 nella chiesa di San Desiderio a Correzzana.