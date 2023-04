Coronavirus, il bollettino del 7 aprile: i numeri di Monza e Brianza

Sono 6 (erano 3 la settimana scorsa) i ricoverati in terapia intensiva e sono 167 (erano 213) i ricoverati con sintomi da covid non in terapia intensiva negli ospedali della Lombardia. Sono i dati relativi alla situazione alla data del 6 aprile 2023.

Covid: il bollettino settimanale

Dall’inizio della pandemia sono 45.767 i decessi totali, sono 3.570 in provincia di Monza e Brianza (. Sono +31 i decessi in una settimana in regione, in provincia sono +11 in due settimane. Sono 520 i nuovi contagi in una settimana.

Covid: i dati di Monza e Brianza e delle altre province

L’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 6 aprile e mercoledì 5 aprile: Milano: 191 di cui 102 a Milano città; Bergamo: 45; Brescia: 51; Como: 20; Cremona: 21; Lecco: 16; Lodi: 19; Mantova: 18; Monza e Brianza: 55; Pavia: 23; Sondrio: 8; Varese: 30.