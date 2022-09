Coronavirus, i dati del 3 settembre: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+11,8%)

Sono stati 208 i nuovi contagi da Coronavirus a Monza e Brianza nelle ultime 24 ore secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute e relativo a sabato 3 settembre. In Lombardia i nuovi casi sono stati 2.511. Eseguiti 21.295 tamponi, con un rapporto dell’11,8% circa, in calo rispetto a venerdì 2 settembre (12,9%). Sono 14, invariate rispetto a venerdì, le persone ricoverate in intensiva; otto in meno, 586 in tutto, quelle ricoverate in altri reparti.

Coronavirus, 17 decessi e i nuovi casi per provincia

Sono stati 17 i decessi causati dal Covid 19 nelle 24 ore (totale di 42.284 da inizio pandemia). Questi i dati distinti per provincia: Milano 717, Brescia 380, Monza 208, a Varese 228, a Bergamo 239, a Como 139, a Pavia 145, a Mantova 139, a Cremona 93, a Lecco 76, a Lodi 46, a Sondrio 48.