Coronavirus, i dati del 10 luglio: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+22,9%)

Resta stabile e alto il tasso di contagio da Sars Cov2, il nuovo coronavirus che provoca il Covid-19, in Lombardia. Nella giornata di domenica 10 luglio i dati diffusi dalla Regione dicono che con 40.597 tamponi eseguiti, sono 9.295 i nuovi positivi identificati, pari al 22,9% (il giorno prima era il 23,2%). Sono 789 solo a Monza e Brianza, un dato allineabile a quello di Bergamo.

Nella stessa giornata risultano in leggero aumento i ricoveri, che sono ora 28 in terapia intensiva a livello regionale – uno in più del giorno prima – e passano a 1.279 negli altri reparti Covid (cioè +16). Si devono contare anche altri 5 decessi, che portano il totale, dall’inizio della pandemia a marzo 2020, a 40.957, quindi ormai alle soglie di 41mila.

Coronavirus: i dati per provincia del 10 luglio

Per quanto riguarda le province, i dati: sono 3.072 casi a Milano, 1.189 a Brescia, 797 a Bergamo, 789 a Monza, 697 a Varese, 608 a Pavia, 512 a Como, 421 a Mantova, 310 a Cremona, 281 a Lecco, 200 a Lodi e 132 a Sondrio.