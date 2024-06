Cornate: il consigliere Crippa è incompatibile in aula a causa dell’Imu

Primo consiglio comunale e prime scintille, tra gruppi di minoranza a Cornate. La seduta di insediamento del nuovo sindaco e dell’assise si è infatti aperta con un reciproco scambio di battute tra i consiglieri di minoranza Fabio Quadri e Paolo Crippa, candidati sindaci rispettivamente del Centrodestra Unito e della civica LibeRipartiamo.

Cornate: il consigliere Crippa e lo scambio con Quadri

A far discutere i due la presenza di Crippa in aula: «Il consigliere è risultato incompatibile e dovrà rimuovere i motivi di incompatibilità entro 10 giorni – ha spiegato Quadri -. La domanda è quindi se il consigliere possa partecipare e votare alle sedute del consiglio». Crippa ha chiarito la propria posizione: «Eliminerò la causa di incompatibilità prima di questi 10 giorni – ha spiegato -. Rammento che il motivo è che il 26 febbraio mi è stata notificata l’Imu 2023 con 7 mila euro di interessi maturati in due mesi. La mia azienda paga circa 30 mila euro all’anno del comune. La delibera esplicita comunque che in questi 10 giorni io posso partecipare al consiglio. Quindi non vedo ulteriori problemi».

Cornate: il consigliere Crippa e l’impegno di Panzeri

Anche il neo eletto sindaco Andrea Panzeri ha confermato quest’ultimo aspetto e la seduta è proseguita proprio con il giuramento del nuovo sindaco: «Un ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di darci la propria fiducia ma anche a tutti coloro che hanno scelto gli altri candidati – le sue parole -. Ringrazio anche il sindaco e l’amministrazione che ci ha preceduto per il proprio lavoro. L’espressione che voglio usare per descrivere quale sarà il sto approccio è “avere cura”. Invito tutti ad avere cura del proprio essere cittadini cornatesi ognuno con il proprio ruolo. Avere cura vuol dire sentirsi coinvolti, avere a cuore le cose che si fanno. È un invito che rivolgo in primis a me ».