Cornate, cade nel fiume Adda: un 69enne salvato dai vigili del fuoco in elicottero

Tutto è bene quel che finisce bene: è stato portato per accertamenti all’ospedale di Merate, in codice verde, un 69enne che mercoledì 26 novembre in mattinata è caduto accidentalmente nelle acque gelide del fiume Adda, da un’altezza di circa due metri e mezzo, nel comune di Cornate. Scattato l’allarme si è levato in volo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco: a bordo i sommozzatori e operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) elitrasportati.

L’elicottero dei vigili del fuoco in volo per Cornate: a bordo sommozzatori e operatori Saf

Parallelamente squadre di terra del Comando hanno provveduto a mettere in sicurezza il 69enne, un recupero, spiegano dal Comando provinciale di Monza e Brianza: “Avvenuto in sinergia tra le squadre di terra e il personale specializzato giunto via elicottero”. La persona soccorsa è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto e quindi trasferito in codice verde all’ospedale lecchese.