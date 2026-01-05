Corbetta (Lega) sul Crans Montana: “Tragedia immane, grazie ai medici del Niguarda”

Una tragedia che lascia senza parole e il grazie ai medici e infermieri del Niguarda per la professionalità e umanità nell’assistere i feriti. Nel giorno del rientro in Italia delle salme il brianzolo Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, è intervenuto a proposito di quanto accaduto la notte di Capodanno a Crans Montana, l’incendio che ha provocato decine di giovanissime vittime. alcune italiane.

“Quello che è accaduto a Crans-Montana lascia senza parole. Un dolore terribile che colpisce giovani, famiglie e comunità. Una preghiera per le vittime, i feriti e i loro cari. Come gruppo della Lega ci stringiamo intorno alle famiglie di questi ragazzi e rivolgiamo un pensiero in particolare ai milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi, unitamente agli altri ragazzi italiani che hanno purtroppo perso la vita” ha dichiarato Corbetta.

Il capogruppo regionale della Lega: “Anche in questa occasione la sanità lombarda un’eccellenza”

Che non ha mancato di ricordare il prezioso lavoro svolto da medici e infermieri: “In una tragedia così grande – prosegue Corbetta – sentiamo il dovere di ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori dell’Ospedale Niguarda, che stanno assistendo i feriti con grande professionalità e umanità. È anche grazie al loro lavoro se, ancora una volta, la sanità lombarda dimostra di essere un’eccellenza, capace di intervenire con tempestività e competenza nei momenti più difficili”. “Un abbraccio sincero a chi sta soffrendo ed un grazie a chi si sta adoperando per curare e salvare vite” conclude Corbetta.