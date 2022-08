Conto alla rovescia per la Sagra di San Fermo: ad Albiate l’appuntamento più antico della Brianza

Conto alla rovescia per la Sagra di San Fermo, la più antica della Brianza. Nel mese di agosto si rinnova la tradizione di un evento dal sapore contadino il cui fascino è rimasto immutato nel tempo. Albiate si prepara ad accogliere, dopo le restrizioni degli ultimi due anni legate alla pandemia, decine di visitatori e le iniziative più suggestive (a cominciare dalla Fiera Zootecnica) sono dietro l’angolo.

Albiate, Sagra di San Fermo: il calendario eventi

Il calendario religioso si è aperto domenica 31 luglio, con la processione dei Santi dalla Parrocchia al Santuario di San Fermo. Martedì 8 agosto, solennità liturgica dei Santi Fermo, Rustico e del Vescovo Procolo, alle 11, santa messa nel Santuario celebrata da don Beniamino che ricorda i 5 anni di ordinazione. Il messaggio alla comunità albiatese lanciato dal parroco don Renato Aldeghi per San Fermo 2022 è una invocazione al Santo patrono che tiene conto del delicatissimo momento storico. “Carissimo San Fermo ricorriamo ai tuoi pie’ perché siamo di fronte ad una guerra che la insipienza umana ha messo in atto in maniera inspiegabile ed ingiustificata. Tu sei stato soldato e conosci le tragiche conseguenze della battaglia. Per questo– afferma don Renato – ricorriamo fiduciosi alla tua intercessione. Innanzitutto se ti è possibile ottienici la cessazione di questo assurdo conflitto e nel contempo aiutaci a trarne le necessarie conseguenze. Innanzitutto la disponibilità generosa a fare tutto il possibile verso coloro che ingiustamente sono a portare il peso di questa tragedia, ma soprattutto aiutaci a capire e ad adoperarci che la pace inizia dal basso e quindi nella nostra famiglia, nella nostra società, nel nostro paese. Approfittiamo della festa di San Fermo – fa appello il parroco di Albiate- per fare la nostra parte di preghiera, per smuovere gli abitatori del cielo ed avere pietà di questa povera umanità”.

Albiate, Sagra di San Fermo: il programma nel vivo

La Sagra di San Fermo tra riti religiosi e della tradizione vuole essere quest’anno una festa della ripresa che da sabato 6 agosto entra nel vivo. Gli appuntamenti civici, promosso dall’associazione Amici di San Fermo in collaborazione con il Comune di Albiate, riservano, alle 17, l’inaugurazione delle mostre alle scuole; domenica 7, invece, bancarelle in piazza San Fermo; alle 18, concorso “Il mio orto” in Villa Campello con premiazione degli ortaggi più belli, seguirà concorso “Torta Paesana”. Lunedì 8 agosto, alle 15.30, sfilata dei trattori per le vie del paese con arrivo all’area feste dove, alle 18, si terrà la gran busecada. Martedì 9, festa di San Fermo, ecco la 413esima Rassegna Zootecnica in Villa Campello: dalle 8 alle 19 (dalle 16.30, spettacolo equestre acrobatico) con espositori e bestiame, divertimenti per bambini, giochi e tanto cibo.