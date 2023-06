Consegna farmaci, in estate è gratuita alle Lloyds di Desio e Lissone

Consegna gratuita a domicilio dei farmaci a luglio e agosto con le 7 LloydsFarmacia di Desio e Lissone. È possibile attivare la consegna domiciliare attraverso l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita. A Desio in quelle di via Garibaldi, corso Italia e via Sempione. A Lissone in quelle di via Carducci, via S. Domenico Savio, via Pacinotti e via Manara.

Consegna farmaci, 14mila effettuate nel 2022 in Italia

Sono oltre 14mila le consegne gratuite effettuate nell’estate del 2022 in Italia.

“Ringrazio LloydsFarmacia per questo servizio straordinario – spiega il sindaco di Desio, Simone Gargiulo – che va ad agevolare soprattutto le fasce più fragili della popolazione, le persone anziane e sole che non hanno una rete familiare o amicale a disposizione in questo periodo di vacanza. Ciò delinea un significativo passo verso un welfare che ha sempre più al centro i cittadini e i loro bisogni”.

“Si tratta di una iniziativa lodevole – aggiunge il sindaco di Lissone, Laura Borella – nei mesi estivi spesso capita di rimanere soli in città, di avere limitazioni negli spostamenti per i motivi più svariati: il fatto di poter contare su un servizio gratuito così prezioso, è senza dubbio un valore aggiunto sul territorio. Ringrazio le farmacie LIoyds per questo importante servizio al cittadino”.