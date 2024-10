Concorso Rina Sala Gallo di Monza, trionfa il pianista Konstantin Emelyanov

Il premio “Città di Monza” del valore di 15mila euro del Concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo, giunto alla 27esima edizione e del quale Il Cittadino è media partner, è stato aggiudicato al pianista Konstantin Emelyanov, classe 1994 che ha eseguito il Concerto n. 3 in re minore, op. 30 di S. Rachmaninov.

Foto Concorso Rina Sala Gallo 2024

Concorso pianistico Rina Sala Gallo: secondo premio a Jonas Aumiller, terzo a Sotha Miura

La proclamazione dei vincitori è avvenuta nella serata di sabato 5 ottobre a Monza, al Teatro Manzoni, al termine della prova-concerto finale con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Giancarlo Rizzi. La giuria Internazionale presieduta da Roberto Prosseda (anche Direttore artistico del Concorso) e composta da Lera Auerbach, Jed Distler, Inna Faliks, Michail Lifits, Roland Pöntinen e John Rink ha assegnato poi il 2° premio di 8.000 euro al pianista Jonas Aumiller, classe 1998, interprete del Concerto n.1 in mi minore , op. 11 di F. Chopin e il 3° premio di 5.000 euro “Rotary Club Monza Est e Rotary Club Monza Ovest” a Sohta Miura, classe 2000 che ha presentato il Concerto n. 1 in sol minore , op. 25 di F. Mendelssohn.

Il podio del Concorso pianistico (foto Concorso Rina Gallo)

Concorso pianistico Rina Sala Gallo, gli altri premi assegnati

Konstantin Emelyanov ha ricevuto anche la borsa di studio di 2.000 euro abbinata al Premio Speciale del Pubblico, mentre il premio “Massimo Galli” di 2.000 euro assegnato al candidato, scelto tra i sei semifinalisti, che abbia fatto registrare la migliore performance artistica in una delle prove, è andato a Jonas Aumiller al quale è andato anche il premio Chopin di 1.000 euro in memoria di Febea D’Andria D’Eredità. A Isa trotta il premio “Consiglio dell’Associazione musicale Rina Sala Gallo” di 1000 euro assegnato al candidato più giovane dei semifinalisti. Konstantin Emelyanov è stato anche destinatario del premio della giuria degli studenti di 500 euro, in collaborazione con il Liceo Classico e Musicale B. Zucchi. Il premio, offerto da Inner Wheel Monza, consiste in una masterclass presso il Liceo Musicale Bartolomeo Zucchi.



Il premio conferito dall’ Orchestra Sinfonica di Milano, che esprime la sua preferenza tra le tre esibizioni, è stato assegnato a Jonas Aumiller. Il pianista si esibirà con un concerto da camera all’interno della stagione dei concerti dell’Orchestra. Il vincitore del Primo Premio Konstantin Emelyanov si esibirà nella Stagione 2025/2026 con un concerto per pianoforte e orchestra.