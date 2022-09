Concorezzo: via libera all’ampliamento di Acquaworld

Via libera del comune di Concorezzo per l’ampliamento di Acquaworld nell’area su via Ozanam oggi occupata dal campo di calcio comunale. Il consiglio comunale mercoledì 21 settembre ha infatti approvato due punti all’ordine del giorno che saranno propedeutici per dare il via libera alla proposta presentata da Bluewater, la società che ha in gestione il parco acquatico, di ampliare la struttura: l’aggiornamento del piano dei servizi per cambiare la destinazione d’uso dell’area e la modificazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni relativo all’anno 2022 per concedere in diritto di superficie l’area stessa per l’ampliamento del centro.

Concorezzo: ampliamento Acquaworld e la convenzione

Come spiegato dall’assessore Silvia Pilati durante l’assise, la prospettiva di ampliamento della struttura ricreativa sull’area del campo da calcio comunale era già stata stabilita dalla convenzione siglata dal comune nel 2008. «La società che ha in carico Acquaworld ha richiesto la possibilità di ampliarsi con la propria attività – ha evidenziato -. Nella convenzione originaria, era indicato espressamente che la società dei potesse, nel corso della sua concessione, richiedere la possibilità di ampliarsi e già in quella sede era stata definita come area di ampliamento la parte occupata dal campo sportivo adiacente al centro». La maggioranza ha inoltre esposto quali sono state le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione ad accettare la proposta di ampliamento presentata da Acquaworld: «La convenzione non prevedeva vincoli o obblighi – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio -. La scelta di accettare la proposta di ampliamento è stata effettuata a seguito di una serie di valutazioni. Quello che ci premeva era mantenere attivo un servizio che è oltretutto molto attrattivo per il nostro territorio. Dopo le difficoltà che si sono manifestate nel corso degli anni, con l’ingresso della nuova società c’è stato un cambio di passo. Il dialogo è servito per permettere all’impresa di avere una prospettiva sul futuro con ricadute che possono esse positive per il territorio sia in termini occupazionali sia di attrattività per il nostro territorio».

Concorezzo: ampliamento Acquaworld e il campo di calcio

Le minoranze consiliari hanno però voluto porre l’accento anche sul destino delle società che attualmente utilizzano il campo da calcio che occupa l’area che sarà interessata dall’ampliamento del parco acquatico: «Il campo è attualmente utilizzato da due società calcistiche amatoriali e dalla società di flag football Pitbulls Brianza – ha spiegato Gabriele Cavenaghi, consigliere con delega allo sport -. Abbiamo preso in considerazione la situazione del campo e degli spogliatoi. Ormai non è più possibile effettuare degli interventi perché avrebbero comportato dei costi non adeguati per la struttura e per l’utilizzo che se ne fa. Le società sono state avvertite per tempo e ognuna ha trovato una soluzione diversa per proseguire. Con loro e il Casc andremo a studiare una soluzione economica per andare a coprire i costi che affrinteranno. Il campo non andrà comunque perso ma si pensa di andare a realizzarne uno nuovo vicino al centro sportivo».