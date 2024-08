Concorezzo: nonna Felicina compie 100 anni e fa festa in famiglia

Martedì 14 agosto è stato un giorno speciale per per nonna Felicina Giudici che ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita, di esperienze, di amore e di saggezza che ha condiviso con la sua famiglia . Nonna Felicina è nata il 14 agosto del 1924, a Clusone, un piccolo paese della Bergamasca. Cresciuta in una famiglia numerosa con sei fratelli e una sorella, ha imparato fin da giovane l’importanza del lavoro duro e della solidarietà.

Concorezzo: nonna Felicina comincia a lavorare fin da piccola

Era una bambina calma e brava a scuola, sempre diligente e rispettosa. All’età di 10 anni, si è trovata costretta a lavorare come domestica presso una ricca famiglia del paese, e a 14 anni ha iniziato a lavorare presso il cotonificio Olcese di Clusone, dimostrando fin da giovane una grande determinazione e forza di volontà. Felicina, ha lavorato in questo stabilimento, anche durante la seconda guerra mondiale. Si ricorda che, in quel periodo, tra i filati spesso passavano i soldati tedeschi, armati fino ai denti, che ispezionavano una per una tutte le lavoratrici presenti. Nonostante tutto, Felicina non ha mai perso un giorno di lavoro. Ha avuto la forza di presentarsi quotidianamente per svolgere al meglio le sue mansioni e guadagnare a sufficienza per dare un contributo alla sua famiglia.

Concorezzo: nonna Felicina e l’amore con il marito Mario

All’età di 24 anni, durante il periodo natalizio conosce Mario Trussardi di 6 anni più grande di lei e meccanico del paese. Dopo pochi mesi di fidanzamento, il 5 maggio del 1948 Felicina e Mario si sposano. Mario, si accorge ben presto che la circolazione delle prime autovetture è più intesa nella zona della Brianza che nel paesino di montagna in cui vivevano, e così, a metà degli anni 50, propone a Felicina di spostarsi a Concorezzo. Felicina, Mario e i loro tre figli Guglielmo, Maria Teresa e Sergio si trasferiscono a Malcantone, una piccola frazione con pochi abitanti.

Concorezzo: nonna Felicina e il trasferimento al Malcantone

Papà Mario oltre alla sua attività di meccanico apre anche uno dei primi distributori di benzina. La famiglia presto si allarga, nascono altri due figli: Giulio e Roberto. Felicina, instancabilmente lavora in una bottega, si prende cura della famiglia e della casa dimostrando una dedizione e una forza straordinaria. Mario e Felicina hanno condiviso più di 60 anni di matrimonio. Insieme hanno costruito una famiglia amorevole, accogliendo con gioia l’arrivo di numerosi nipoti Tiziana, Sara, Davide, Annalisa, Andrea e Silvia e pronipoti Lucia, Alessandro, Marta, Pietro, Vittoria e Camilla. Nonna Felicina ha sempre avuto una passione per la cucina e il giardinaggio. Sulla tavola non manca mai del buon vino, qualche fetta di salame e diversi tipi di formaggio.

Concorezzo: nonna Felicina e la gioia dei parenti

Ogni giorno si prende cura della sua terrazza che è una vera oasi di fiori e piante. Ha vissuto momenti storici importanti, ha visto il mondo cambiare e ha sempre affrontato ogni sfida con un sorriso e una parola gentile. La sua casa è sempre stata un rifugio di calore e accoglienza, dove amici e familiari si riuniscono per godere della sua compagnia. “Oggi, in occasione del suo centesimo compleanno, vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine e il nostro affetto. Che questo giorno sia pieno di amore e di festeggiamenti, circondata da tutti coloro che le vogliono bene” hanno fatto sapere i familiari.