Il Cem nel Comune di Concorezzo ha implementato l’innovativo sistema di distribuzione di sacchi per rifiuti, installando tre distributori automatici nelle aree strategiche della città, in piazza Castello, via Adda e via Aldo Moro. Questa iniziativa, lanciata il 25 gennaio, è parte del progetto “Un sacco comodo“, che mira a semplificare il processo di ritiro dei rifiuti per i residenti, permettendo loro di prelevare i sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo) in qualsiasi momento, senza code.

Concorezzo, distributori per i sacchi dei rifiuti: come funzionano

I cittadini possono accedere al servizio h24 utilizzando la tessera sanitaria o la carta di identità elettronica (Cie) dell’intestatario Tari o di un familiare, facilitando così l’autenticazione. Una volta autenticati, possono scegliere la quantità di sacchi desiderata, che verrà automaticamente erogata dal distributore. Ogni utente domestico ha diritto a un quantitativo di sacchi sufficiente per sei mesi, con ulteriori rifornimenti disponibili a partire dal primo luglio di ogni anno.

Questa nuova iniziativa non solo migliora l’accesso ai servizi di gestione dei rifiuti, ma si inserisce anche in un contesto di continua ottimizzazione della raccolta differenziata. Nel 2023, l’introduzione del progetto Ecuosacco ha già portato a una riduzione significativa della raccolta di rifiuti indifferenziati, passata da 1.800.000 kg nel 2022 a 917.000 kg nel 2024, un cambiamento che riflette un maggiore impegno da parte della comunità nella gestione responsabile dei rifiuti.

Concorezzo, distributori per i sacchi dei rifiuti: poi tocca a Lesmo

Il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, ha sottolineato l’importanza di questo servizio nel garantire ai cittadini la possibilità di ritirare i sacchi in modo autonomo, ritenendolo un passo significativo verso la semplificazione della vita quotidiana. Il Cem punta a installare in totale 65 distributori in 34 comuni entro il 2025, evidenziando un forte impegno verso l’innovazione e una gestione sostenibile dei rifiuti.

In futuro, Concorezzo sarà seguita da Melzo, Lesmo e Liscate, che vedranno anch’esse l’installazione di distributori per garantire un servizio di raccolta efficiente e accessibile a tutti i residenti dei comuni aderenti al progetto.