Concorezzo: ecco come sarà la baia da 10mila metri quadrati di Acquaworld

Ufficiale: si chiamerà Tiki Bay l’area all’aperto da 10mila metri quadrati che moltiplicherà l’Acquaworld di Concorezzo, il parco acquatico brianzolo che aggiungerà dimensioni agli spazi coperti. Obiettivo: creare uno spazio “unico” in Lombardia”, di ispirazione polinesiana, con sabbia bianca, vegetazione e scenario da isola tropicale. L’apertura è prevista a giugno.

La baia di Acquaworld: scivoli, sabbia bianca e palme

La vasca di Tiki Bay sfiorerà i 1.000 metri quadrati ed è pensato per tutte le famiglie con bambini nella fascia d’età 0-12 anni con la “Maki Maki Tower”, da cui partono 6 nuovi scivoli immersi nella “giungla tropicale”. Di fronte alle spiagge sarà presente “Kaora”, un’area con altre 4 tipologie di scivoli: un mini “magic cone”, un mini boomerang e 2 scivoli che accettano bambini a partire da 80 cm di altezza accompagnati dai loro genitori con discese su gommoni doppi. Intorno, la spiaggia di 1.500 metri quadrati in sabbia bianca, ombrelloni di paglia, lettini, palme. Nella stessa area il Tiki Beach bar e infine l’area Cabanas Paradise con tre gazebi in accesso ristretto dove sono presenti vasche idromassaggio.

Una baia all’Acquaworld: “Grazie al Comune”

I progetti della baia all’Acquaworld di Concorezzo

“Con questo ampliamento, Acquaworld potenzia l’offerta di divertimento per tutta la famiglia – ha detto il Ceo Guido Zucchi –. L’apertura di Tiki Bay, infatti, aggiunge grande spazio disponibile all’aria aperta dove grandi e piccini potranno concedersi momenti di divertimento e assoluto relax. Voglio per questo ringraziare l’amministrazione comunale di Concorezzo che fin da subito ha positivamente accolto e fattivamente contribuito a concludere questo progetto che rende oggi ancor di più Acquaworld un riferimento unico nell’offerta di divertimento in Italia”.

Acquaworld: le dimensioni del parco acquatico

I numeri di Acquaworld diffusi dalla società indicano che con i nuovi 10mila metri quadri il Parco acquatico sarà grande 30mila metri quadrati, per un totale di 6 milioni di euro investiti. In tutto la dotazione sarà in estate di 13 vasche per 3mila metri quadrati di superficie d’acqua, dove saranno a quel punto installati 22 scivoli acquatici lunghi, nell’insieme, 1.4 chilometri.