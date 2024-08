Coltellate a un giovane che vigila la spiaggia a Finale, arrestato 19enne brianzolo

Un 19enne residente in provincia di Monza e Brianza è stato arrestato dai carabinieri a Finale Ligure con la pesante accusa di tentato omicidio: il giovane, nella notte del 25 agosto, attorno alle 2.30, avrebbe accoltellato, per futili motivi, un giovane egiziano impegnato con altre persone nella vigilanza notturna degli stabilimenti balneari della località ligure. Dopo l’allarme sul posto si sarebbe presentata una pattuglia dell’Arma, fermata e avvisata da un passante. I carabinieri hanno trovato la vittima “sofferente ma cosciente”: sarebbe stata raggiunta da due due fendenti, allo sterno e all’addome.

Arrestato 19enne brianzolo in Liguria: accusato di tentato omicidio

Poco distante dal luogo dell’accaduto è stato trovato il presunto autore della aggressione, fermato e perquisito. Il diciannovenne, identificato, residente in provincia di Monza e Brianza, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, “ancora intriso di sangue” ed è stato quindi arrestato per tentato omicidio e condotto in caserma ad Albenga.

Secondo le indagini lo straniero sarebbe stato aggredito dopo avere invitato un gruppo di ragazzi, che sostava sui lettini della spiaggia, ad allontanarsi in quanto l’arredamento utilizzato era di proprietà dello stabilimento balneare. Un invito al quale il gruppo non avrebbe ottemperato, tanto che il giovane egiziano sarebbe nuovamente intervenuto per sollecitare e a quel punto sarebbe stato colpito dal 19enne.