Colonnine elettriche: altre dieci in arrivo a Monza

Nei prossimi mesi a Monza spunteranno dieci nuovi punti di ricarica per i veicoli elettrici: il Comune ha individuato l’elenco delle vie in cui A2A Emobility dovrà posizionare le colonnine per arrivare alle 83 postazioni previste dal contratto firmato con l’ente.

Colonnine elettriche: la mappa dei prossimi arrivi a Monza

Gli impianti saranno collocati nei parcheggi del cimitero in via Tintoretto, di via Calatafimi, di via della Gera, di via Padre Di Francia oltre che di fronte al civico 15 di via Sanquirico, in via Murri, in via Ferraris, in via Martiri delle foibe, in via Medici e in viale Marconi. Ogni impianto di ricarica occuperà quattro stalli: le postazioni saranno riservate ai mezzi elettrici e ibridi per il tempo indispensabile alla ricarica.