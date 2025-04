Cogliate, il sindaco coglie in flagrante i ladri di rame e finisce a botte

I pluviali sono spariti dalla scuola, dalla chiesa, anche dai monumenti, oltre che naturalmente da alcune abitazioni private. Di notte, sempre con lo stesso metodo e, da quanto risultava dalle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza cittadinanza, apparentemente sempre ad opera della stessa mano.

Fino a quando, un volontario del gruppo comunale e il sindaco di Cogliate Andrea Basilico non si sono messi sulle tracce dei presunti responsabili e durante un giro di perlustrazione serale, dopo l’ennesimo allarme lanciato dai residenti, sono riusciti a individuare e cogliere sul fatto la piccola banda di malintenzionati, proprio mentre sradicavano le canaline dalla parete di un’abitazione.

Cogliate, il sindaco sulle tracce dei ladri di rame che imperversavano in città

Ne è nata pure una colluttazione, con il primo cittadino e il collaboratore che sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti, fortunatamente senza riportare grossi traumi, ma comunque una decina di giorni di prognosi. È successo a Cogliate, dove ormai da tempo sparivano pluviali.

Le segnalazioni si stavano moltiplicando nell’ultimo periodo: presi di mira la scuola elementare di via Manzoni, il santuario di Sandamiano, il monumento al pozzo di via 4 novembre e poi diverse case private, tra via San Giovanni Battista, via Trento, piazza Roma. I furti avvenivano sempre di notte, pressoché sempre allo stesso orario. Ed in un paio di occasioni sono anche stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza.

Cogliate, il ladro aggredisce il sindaco e un volontario che finiscono al pronto soccorso

Poi nella serata di venerdì scorso la svolta. Già nel pomeriggio c’erano state chiamate alle Forze dell’ordine per segnalare una persona sospetta che si aggirava in alcuni giardini della zona di via Marconi. Subito i carabinieri si sono mossi dalla tenenza di Cesano Maderno per raggiungere Cogliate, mentre il primo cittadino e il volontario del gruppo comunale si avvicinavano all’abitazione indicata per verificare quanto stava accadendo.

Lì hanno trovato sul posto un uomo che stava smontando le canaline dalla parete ed un altro che probabilmente fungeva da palo. Quando si sono identificati, il ladro ha reagito male ed ha aggredito i rappresentanti del municipio. Una breve ma intensa colluttazione che è stata fermato dall’arrivo delle Forze dell’ordine che hanno bloccato entrambi i sospetti e li hanno accompagnati in caserma a Cesano per accertamenti. Sono stati denunciati a piede libero per l’episodio, mentre sono in corso le indagini per eventualmente attribuire la responsabilità degli altri colpi avvenuti in paese