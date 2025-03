Clima e vivibilità, Monza scivola al 77esimo posto in Italia

Si sta bene a Monza e Brianza? Decisamente sì, dicono le classifiche annuali, come quella sulla qualità della vita pubblicata dal quotidiano economico Italia Oggi, che a fine 2024 ha messo il Monzese sul podio nazionale così come quella analoga del Sole 24 Ore lo ha piazzato al quarto posto. Non va proprio così sul fronte della vivibilità climatica, la graduatoria pubblicata dal Corriere della Sera giovedì 20 marzo con la collaborazione di ilmeteo.it.

Clima e vivibilità, Monza e le altre province

Monza si trova al 77esimo posto su 108 province italiane, in un classifica chiusa da Brescia e guidata da Cagliari, Napoli, Salerno, Brindisi e Agrigento: insomma vince il Sud nell’indagine che ha preso in considerazione 17 diversi parametri (come temperatura, pioggia, umidità, eventi estremi) per un totale di 402 milioni di dati processati. Monza perde tre posizioni rispetto all’anno precedente, ma va certo meglio del 2022, quando era alla 93esima posizione. A partire dal 2001 il risultato migliore è stato il 34esimo posto del 2008, il peggiore il 2002, quando sul 102esimo gradino ha rischiato di essere la peggiore d’Italia.

Clima e vivibilità, tutti i dati di Monza

Più in dettaglio, lo scorso anno Monza ha goduto di poca brezza estiva (posizione 64 su 108) ma in compenso non ha avuto troppi giorni di caldo africano (posizione 28). Allo stesso modo non è stato pessimo il tasso di umidità (posto 22), mentre l’escursione termica un po’ meno (60). Gli eventi estremi non sono stati devastanti come l’anno prima, garantendo al Monzese la 25esima posizione. Nonostante l’impressione, pochi giorni freddi (85esima posizione), qualche giorno di gelo (42esimo posizione), poca nebbia con rammarico dei nostalgici (71esima). Le notti tropicali sono state limitate (54esima), scarsa nuvolosità (10ma posizione), ma discrete ondate di calore (74esima). La pioggia ha premiato la provincia con 121 giorni (2a posizione), ma anche le piogge intense (stessa posizione con 64 giorni). Raffiche di vento limitate (88esima) e scarsissima siccità (104esima), così come soleggiamento sostenuto (100esima), cioè la media di ore di sole al giorno con irraggiamento di almeno 300 watt al metro quadro, e una temperatura percepita da 43esima posizione.