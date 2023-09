Cittadini e aziende promuovono i servizi di BrianzAcque

Vent’anni festeggiati con un grande riconoscimento. L’altissimo livello di soddisfazione espresso dagli utenti. BrianzAcque incassa giudizi da “grande azienda” e il merito è soprattutto della qualità del servizio e dei tanti progetti innovativi legati alla sostenibilità. Ma guai a pensare di essere arrivati a un traguardo.

“Questi ‘premi’ li abbiamo ricevuti per qualcosa che abbiamo già fatto – sottolinea il presidente e Ad Enrico Boerci – ora dobbiamo guardare avanti e cercare di raggiungere livelli ancora più alti”. La monoutility pubblica dell’idrico brianzola ha realizzato fra il 3 e il 21 aprile scorsi 1.506 interviste (1.201 utenze domestiche e 305 aziendali) distribuite sul territorio in modo proporzionale alla densità abitativa dei 55 comuni serviti. Il giudizio sul servizio offerto tocca livelli di eccellenza pari al 97%.

BrianzAcque: voto 8 e mezzo per 4 intervisti su 5

L’81% degli intervistati ha espresso un giudizio medio che supera abbondantemente l’8 (8,44 su scala 1-10). Gli utenti apprezzano la continuità e regolarità, insieme ai controlli. Spendono giudizi positivi sulla cordialità e la professionalità del personale. C’è molta attenzione anche verso le opere di riammodernamento delle infrastrutture delle reti acquedottistiche. Ottengono punteggi di interesse molto elevati (intorno al 9 su scala 1-10) anche le vasche volano, la Water Plaza di Agrate Brianza, i sistemi di drenaggio sostenibile (Bovisio Masciago) e i parchi dell’acqua ad Arcore, Bernareggio, Carnate e Ronco Briantino.

Molto apprezzato dall’utenza il progetto di sostituzione delle reti con sistemi digitali e innovativi, portato avanti grazie ad un finanziamento Pnrr da 50 milioni ottenuto con l’Ato MB per opere di efficientamento, svecchiamento e potenziamento delle reti idriche in 21 Comuni della Provincia e di cui BrianzAcque è soggetto attuatore. Gli intervistati ritengono molto utile anche la possibilità di un allargamento della collaborazione tra BrianzAcque e aziende idriche della “Grande Brianza” (Como e Lecco) per potenziare e migliorare i servizi sul territorio.

BrianzAcque: lo sportello digitale (come andare in ufficio)

La monoutility ha anche istituito uno sportello digitale che permette, senza doversi recare in ufficio, di prenotare un appuntamento direttamente dal sito e di dialogare con un operatore dedicato in videochiamata. Via webcam vengono erogati esattamente gli stessi servizi dello sportello fisico ed è possibile scambiare e firmare documenti. Il nuovo servizio si integra con i tradizionali servizi già attivi come la bolletta interattiva, PagoPA, la mail del servizio clienti (servizioclienti@brianzacque.it), il sito internet, la domiciliazione bancaria, l’app per mobile MyBrianzAcque, la bolletta online, gli sportelli fisici e a domicilio.