Chiuso il ponte in via d’Aosta a Cesano, il sindaco: “Non è più sicuro, sarà abbattuto”

Il ponte di via Duca d’Aosta chiuso al transito, anche quello pedonale, dalla tarda serata di mercoledì 20 in attesa dell’abbattimento: le verifiche tecniche commissionate dall’amministrazione comunale hanno rivelato che è insicuro e non risponde a tutte le caratteristiche richieste dalla normativa. La soluzione inevitabile è quella della ricostruzione, anche se il sindaco Gianpiero Bocca sta valutando in via provvisoria la soluzione di un ponte in acciaio per limitare il disagio in attesa dei lavori.

Chiuso il ponte a Cesano: possibile soluzione provvisoria in acciaio

“Preferisco prendere la decisione della chiusura, che non farà piacere a molti, piuttosto che consentire quella del transito che potrebbe fare piangere qualcuno“. Il sindaco ha chiuso così la conferenza stampa convocata per dare notizia della drastica decisione. “Come sindaco ho fin da subito sollecitato la Provincia di Monza e Brianza a eseguire i controlli di primo livello che erano previsti nell’accordo firmato con i diversi Comuni. Appena ci sono arrivati gli esiti, quelli del quarto grado, ovvero gli ultimi possibili, ho deciso di non esitare. Non abbiamo mai perso un solo minuto in questa vicenda, non l’ho fatto nemmeno firmando l’ordinanza di divieto di transito”.

Chiuso il ponte a Cesano: “Spiace abbattere cento anni di storia”

Bocca vuole essere molto chiaro anche sulla sorte del ponte: “Mi spiace, ma mi bisognerà abbatterlo malgrado i suoi cent’anni di storia. Non sarà un iter velocissimo. Se non ci saranno imprevisti dovremmo riuscire ad appaltare i lavori entro il mese di settembre. Parallelamente sarà fatto il progetto esecutivo”.