Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 5 settembre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 5 settembre 2024: in apertura

È stato il tema dell’estate e anche Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, è intervenuto nel dibattito sui diritti di cittadinanza per i minori cresciuti in Italia. Lo Ius Scholae “non serve – dice Santambrogio – sarebbe sufficiente far scattare automaticamente la cittadinanza al compimento dei 18 anni di età“. Da questa posizione, e altre voci uscite in occasione di incontri politici pubblici, il Cittadino ha fatto una fotografia della situazione a Monza e Brianza, andando a parlare con i diretti interessati. A partire dai numeri: i nuovi cittadini l’anno scorso sono stati 3.413.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 5 settembre 2024: in primo piano nelle cronache

Il Gp d’Italia, ovviamente. Con l’edizione da record dei 335mila spettatori e la notizia che tutti gli appassionati aspettano: mancherebbe solo l’annuncio per il rinnovo di Monza fino al 2030, dopo la scadenza del 2025. Intanto è stata una festa Rosso Ferrari, non solo per la bella vittoria di Charles Leclerc.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 5 settembre 2024: le altre notizie

In Brianza sarà un autunno caldo per le assunzioni: mille in meno e il 69% saranno “precarie”; Il sindaco Pilotto celebra un Gp di successo: «La pubblica amministrazione si è dimostrata capace»; Il Piano territoriale di coordinamento provinciale? Rimodulato, ma nessuno sconto sul consumo di suolo; l’ala Nord della Villa reale “imbullonata” per evitare crolli; il dibattito sulla metropolitana in Brianza.