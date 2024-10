Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 31 ottobre 2024

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 31 ottobre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 31 ottobre: in apertura

Ci sono gli antagonisti in apertura di giornale: mercoledì in tribunale l’udienza per la richiesta danni avanzata dall’ex sindaco Allevi e da Federico Arena per il film sull’urbanistica di Monza (previsto in streaming, fu bloccato dalla Procura). All’esterno il presidio con le scuse della regista misteriosa attraverso un messaggio registrato.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 31 ottobre: in primo piano

C’è Pedemontana: via alle ruspe. E il pedaggio? Non si tocca. Cantieri pronti al via per le tratte C e B2 di Pedemontana. È ora di accendere le ruspe e questa volta si tratta delle aree di Seveso, Meda e Cesano Maderno, interessate dalle opere di bonifica e dalla conclusione dei processi di esproprio. I tempi, fa sapere a il Cittadino il direttore generale di Autostrada Pedemontana, Sabato Fusco, saranno rispettati al millimetro. In totale si tratterà di mille giorni, a cominciare dalla tratta C e proseguendo poi per la B2. Quest’ultima è quella interessata dalla Milano – Meda ed è qui che si sono appuntate le proteste dei molti pendolari della zona. Perché di mezzo c’è il pedaggio che sarà richiesto. E su questo non arrivano buone notizie. Il pagamento della tratta è confermato. Questione di ritorno sugli investimenti.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 31 ottobre: le altre notizie

Brianzoli sempre più vecchi e, senza ricambio, il rischio è che vada in crisi l’intero sistema pensionistico. A dirlo è il rendiconto Inps 2023; Giravano le farmacie del milanese, di Monza e della Brianza, ritirando medicinali per la terapia del dolore a nome di pazienti. Ma in realtà quelle pastiglie finivano in un traffico illecito: stroncata la banda dei farmaci antitumorali; torna alla ribalta il problema dei cani fuori controllo. Questa volta a farne le spese una donna e il suo cagnolino, entrambi aggrediti da un pitbull e da un pastore tedesco.