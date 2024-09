Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 26 settembre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 26 settembre 2024: in apertura

I dati di “Inside 24.26” per l’intervento delle coop sociali in interventi di strada per contrastare le derive sociali: succede in un territorio in cui la povertà cresce, stando ai numeri del Reddito di cittadinanza. È l’apertura del Cittadino in edicola: per tre ragazzi (o giovani adulti, fino ai 35 anni) su quattro, tra quelli interpellati a Monza in una indagine sociale, è normalità fumare cannabis. Due terzi degli intervistati ha riferito di avere consumato droghe nel mese in cui sono stati ascoltati. Per quasi il 90% di loro, bere una birra non basta, di solito si va oltre, anche molto oltre: e infatti al 7% di loro, tra i maggiorenni, è stata ritirata la patente perché fermati in stato di ebbrezza alla guida.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 26 settembre 2024: in primo piano

In primo piano c’è la Lombarda Petroli: a quattordici anni dal disastro ambientale, notificata la decisione del Tribunale civile di Milano dopo la richiesta danni del 2018. Un milione di euro: salvo ricorso in Appello per ritardare l’esecutività della sentenza, è arrivato il momento di pagare. Entro il 30 settembre Regione Lombardia dovrà essere risarcita per quanto sborsato per fare fronte al “disastro ambientale” della notte del 22-23 febbraio 2010, quando circa 2.400 tonnellate di gasolio e olio combustibile furono sversati nella aree circostanti della allora Lombarda Petroli di Villasanta, dichiarata fallita nel 2017. In edicola la fotografia della situazione del sito villasantese.