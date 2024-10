Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 24 ottobre 2024

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 24 ottobre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Il grido d’allarme in numeri delle scuole paritarie, mille in meno negli ultimi quattro anni in tutta Italia. Da qui la richiesta d’aiuto rivolta allo Stato. Monza e la Brianza, sotto questo profilo, rappresentano ancora un’isola felice. Il capoluogo, infatti, detiene il primato di città con la più alta concentrazione di scuole paritarie a livello europeo. Ma non basta. Alla base ci sono la pandemia covid, ma anche il perdurante stato di difficoltà economica, con tutto quello che ne consegue. Ma non bisogna pensare che questo riguardi solo gli allievi delle paritarie e le loro famiglie. Se chiudessero, infatti, lo Stato si troverebbe a dover colmare un vuoto che si calcola in centinaia di migliaia di studenti. E in miliardi di euro.

È di nuovo allarme ospedali: una infermiera è stata aggredita da un ubriaco al San Gerardo; Assolombarda a rapporto:

“La Lombardia? Meglio di uno Stato Ue”; infine il progetto di solidarietà degli chef di Monza e Brianza: a cena per aiutare mamme e bambini del centro Mamma Rita.