Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 23 gennaio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 23 gennaio 2025: in apertura

In apertura la notizia dell’accordo per i parcheggi in superficie nella piazza Cambiaghi riqualificata.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 23 gennaio 2025: in primo piano

In primo piano c’è l’inferno quotidiano dei pendolari tra guasti dei treni e programmi, e proposte, di potenziamento delle infrastrutture. Ma anche l’inferno notturno di chi non dorme più: sono i residenti di San Rocco da quando sono iniziati i lavori di ammodernamento dei binari in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

E poi c’è la Candy: la proprietà cinese Haier Europe ha annunciato la fine della produzione delle lavatrici nel sito di Brugherio entro giugno 2025. La fine di un’era.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 23 gennaio 2025: le altre notizie

Ci sono 3 milioni di euro di multe non pagate a Monza; le verifiche con 153 denunce del Reddito di cittadinanza; il giro di vite e le sanzioni in arrivo con le strategie per migliorare la pulizia della città; il censimento delle specie di uccelli acquatici svernanti al Parco di Monza. Lo sport con il calcio e il mercato del Monza. E le storie della memoria con le celebrazioni negli 80 anni dall’apertura delle porte di Auschwitz e i deportati monzesi.