Cosa c'è sul Cittadino di giovedì 20 giugno 2024.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 20 giugno 2024: morte sul lavoro

Due vittime sul lavoro in una settimana in Brianza, tre in un mese e mezzo: in primo piano c’è un approfondimento sul mondo del lavoro, i controlli, la sicurezza. E le storie anche di chi “è disposto a tutto pur di mantenere il proprio posto“.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 20 giugno 2024: le altre notizie

Sul giornale in edicola gli attivisti della Foa Boccaccio che sono tornati a colpire e hanno occupato nel parco l’ex pista per l’hockey (bocciati dai comitati ambientalisti); ‘Ndrangheta: la Brianza “malata” di cosche non migliora. E la “densità mafiosa” resta sempre al massimo livello; i “Giovannini d’oro” del 2024 hanno un forte carattere sociale. Insignito, tra gli altri, anche monsignor Silvano Provasi; la morte e i funerali di Pietro Mazzo, presidente onorario dell’Ussmb.