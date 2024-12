Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 19 dicembre 2024 (con appuntamento al 28)

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 19 dicembre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

annuncio ai lettori

Un importante annuncio per lettori e abbonati: l’edizione di Monza di giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, sarà in edicola sabato 28 dicembre 2024.

in primo piano

In primo piano c’è la Provincia di Monza e Brianza che ha compiuto 20 anni. Ed è stata celebrata in un convegno con ex presidenti, sindaci, consiglieri provinciali, quelli che un tempo aveva seguito con trepidazione – anche sostenuto – la sua creazione (il via libera del Senato arrivò nel 2004 con la successiva ratifica da parte del presidente Carlo Azelio Ciampi) e quelli che sono venuti successivamente. Con un proposito: riavere sul territorio una propria Camera di commercio.

la notizia d'apertura

Nuovo codice e sicurezza sulle strade di Monza: sono stati 1000 gli incidenti nel 2024, +20% rispetto al 2023. Sul giornale in edicola la mappa delle vie più a rischio. Intato dal 14 dicembre, giorno di entrata in vigore del nuovo codice, sono state nove le patenti ritirate e tutte per l’uso improprio del cellulare in auto.

le notizie

La politica con l’elezione del senatore monzese Massimilano Romeo alla segreteria regionale della Lega lombarda; e poi il traffico: in arrivo Samu, il maxi progetto che con l’intelligenza artificiale si propone di snellire la gravosa situazione in città; assegnata all’archistar Boeri la progettazione per rendere l’arengario accessibile. Infine il calcio con il Monza impelagato in fondo alla classifica (cortissima) di Serie A: Nesta resta e c’è la Juve.