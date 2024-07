Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 18 luglio 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 18 luglio 2024: in primo piano

Il Gp d’Italia si avvicina, l’autodromo è stato oggetto della prima fase dei tanto richiesti lavori di ammodernamento. L’evento “Confartigianato Motori” ha già acceso i riflettori sulla corsa quest’anno in programma a fine agosto (29 agosto-1 settembre), grazie agli interventi di Angelo Sticchi Damiani presidente di Aci e di Mario Isola. «Monza non può più avere il posto garantito nel mondiale di Formula 1 solo perché è Monza», ha detto il direttore di Pirelli Motorsport.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 18 luglio 2024: le altre notizie

È aperto il dibattito sui monopattini dopo che il sindaco Pilotto ha auspicato un giro di vite; la cronaca con l’arresto di quattro persone per l’estorsione ai danni di un ragazzo con disabilità; l’altro fronte caldo in città che è quello del carcere dopo che un detenuto si è tolto la vita. E poi la storia del cocchiere del re, con lui anche la sera del 29 luglio 1900, raccontata dalla pronipote. In edicola con il giornale lo speciale Olimpiadi