Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 novembre 2024

Cosa c'è sul Cittadino di giovedì 14 novembre 2024.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 novembre: in apertura

Monza città per ricchi. O, meglio, di ricchi. È quanto emerge dai dati diffusi dall’ufficio Statistica del Comune di Monza, che fotografa la città capoluogo guardando nelle tasche dei cittadini. La quota di chi ha dichiarato un reddito complessivo oltre i 120.000 euro annui è cresciuta di quasi mille unità in dieci anni.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 novembre: le notizie

In primo piano un viaggio nel mondo della curva del Monza: la parola ai tifosi, il racconto delle trasferte, il rapporto con la società, lo stadio.

Poi la droga e i numeri dei sequestri effettuati dalle forze dell’ordine in Brianza, che rimane tradizionalista e cerca erba, fumo, eroina e cocaina. E di droga si muore ancora; Nasce anche l’osservatorio anti – usura, un reato che fa ancora poco rumore con solo 3 casi in cinque anni secondo l’Istat. E poi la storia della classe chiusa per muffa, dell’ex poliziotto diventato diacono, dei gelsi centenari che dei residenti vorrebbero salvare.