Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 11 luglio 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 11 luglio 2024: in primo piano

Sicurezza in primo piano dopo il grave incidente stradale costato la vita a due motociclisti in vialone Battisti a Monza. La responsabilità è anche dello stile di vita. Lo rileva il comandante della polizia locale, Giovanni Dongiovanni, commentando che «gli incidenti stradali a Monza hanno visto un «aumento irrilevante» tra il primo semestre del 2023 e di quest’anno. E allora a influire sulla “sinistrosità stradale” e su incidenti di grande gravità come quello di vialone Battisti sono innanzitutto fattori “umani”. Tra questi lo stile di vita “sempre di corsa”.