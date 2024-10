Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 10 ottobre 2024

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 10 ottobre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Il Cittadino ha festeggiato i 125 anni: in edicola uno speciale sull’evento al teatro Villoresi e una pagina di pensieri e parole dall’interno del giornale.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 10 ottobre: in apertura e primo piano

Come cambia l’impiego pubblico e come sta in questo periodo. In Brianza sono oltre 12mila gli impiegati del settore, inclusi coloro che lavorano per le scuole e nella sanità. Un piccolo “esercito” con cui ogni giorno si confrontano i cittadini per risolvere piccoli e grandi problemi. Ma è così vero che il lavoro pubblico è quello più ambito? Dipende dal settore. Alcuni comuni, come Cesano Maderno, si sono infatti ritrovati a doversi rivolgere a social come Linkedin per individuare nuove figure. Le più difficili? Quelle del settore tecnico.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 10 ottobre: le altre notizie

Patente a crediti per la sicurezza sul lavoro: per i cantieri scatta l’ora X; hacker contro il Comune di Monza: 1,5 milioni di euro per la sicurezza; fermento nella politica monzese con il debutto della nuova assessora, le parole dell’ex Turato e un altro addio in Italia Viva (Alberto Pilotto); il calcio con l’operazione che starebbe portando un colosso americano sulla strada del Monza.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 10 ottobre: Oltre i confini

In edicola con il giornale anche il nuovo numero di Oltre i Confini, lo speciale inserto realizzato dai detenuti di Monza e curato dalla redazione.