Grande novità per il Consorzio Vero Volley e non solo. È stata infatti presentata all’Ippodromo Snai San Siro la app ChangeTheGame, la prima applicazione in Italia interamente dedicata alla prevenzione di ogni forma di abuso e violenza nel mondo sportivo. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Fondazione Snaitech, l’associazione ChangeTheGame e appunto il Consorzio Vero Volley, punta a trasformare lo sport in uno spazio ancora più sicuro, soprattutto per i più giovani.

ChangeTheGame, la app per uno sport al sicuro da violenze e abusi: il pulsante HELP avvisa i contatti tempestivamente

ChangeTheGame nasce con un obiettivo preciso: offrire ai ragazzi e alle ragazze uno strumento semplice e immediato per riconoscere situazioni di disagio, prevenire episodi di abuso e, se necessario, chiedere aiuto. L’app è rivolta in particolare ai giovani sportivi, fascia particolarmente esposta: secondo i dati dell’associazione ChangeTheGame, oltre il 60% degli atleti minorenni afferma di aver assistito o subito almeno una forma di abuso psicologico o fisico durante la propria attività sportiva.

L’app è strutturata in modo intuitivo e accessibile: attraverso contenuti informativi, quiz e giochi educativi, ChangeTheGame aiuta bambini e adolescenti a identificare comportamenti scorretti, conoscere i propri diritti e acquisire strumenti per affrontare situazioni difficili. Elemento distintivo dell’app è il pulsante HELP, una funzione di emergenza progettata per intervenire tempestivamente. Per gli Under 14, la segnalazione viene automaticamente inviata ai genitori o ai tutori legali; per gli utenti sopra i 14 anni, invece, è possibile indicare fino a cinque contatti fidati, ricevendo supporto in modo sicuro e immediato.

ChangeTheGame, la app per uno sport al sicuro da violenze e abusi: i numeri del progetto

Dopo l’apertura, a settembre 2023, del primo sportello di supporto psicologico gratuito presso l’Università La Sapienza di Roma, questo nuovo passo conferma l’impegno di Fondazione Snaitech e ChangeTheGame. Nei prossimi mesi l’app verrà arricchita con ulteriori funzionalità e sezioni, per offrire uno spazio sempre più completo di informazione e prevenzione.

Nonostante sia appena stata lanciata, ChangeTheGame può già contare su risultati significativi. Più di 5.000 giovani hanno preso parte ai primi progetti pilota, realizzati all’interno di scuole e società sportive, sperimentando in prima persona i contenuti e le funzionalità dell’app. Ad oggi, circa 60 società sportive, principalmente tra Lombardia e Lazio, hanno aderito all’iniziativa e sono pronte a integrare l’app nella loro attività quotidiana, diventando così parte attiva del cambiamento culturale. A supportare il progetto, oltre 150 formatori e operatori sportivi hanno già partecipato a workshop e percorsi formativi dedicati, ricevendo strumenti pratici per riconoscere e affrontare situazioni di abuso e disagio all’interno delle loro realtà sportive.